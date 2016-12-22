СК начал проверку по факту ДТП с автомобилем судьи в Ростовской области
Общество, 15:19
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СК начал проверку по факту ДТП с автомобилем судьи в Ростовской области
Следователи начали проверку после ДТП с участием автомобиля судьи Азовского городского суда, сообщается на сайте следственного управления СКР по Ростовской области.
Авария произошла 12 ноября около 06:30 мск в городе Азове. По предварительным данным, произошло столкновение машины марки BMW под управлением судьи и автомобиля KIA, за рулем которого была жительница города.
В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир, ему причинен легкий вред здоровью. «Автомобили получили технические повреждения», — добавили в СК. В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.