В Совфеде допустили влияние США на запуск беспилотника Украины в Россию

Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев призвал адекватно отреагировать на нарушивший российскую границу беспилотник Украины и «ни в коем случае не пороть горячку». Об этом сообщает «РИА Новости».
«Россию всеми силами пытаются втянуть в самый очаг украинской прокси-войны, сделать нас одной из сторон конфликта. Я не склонен видеть во всех действиях третьих стран «руку Госдепа». Но такой вариант, если дело касается зависимых от США государств, исключать нельзя», — заявил Бондарев.
По его словам, украинские военные «не могли не понимать», что их беспилотник будет замечен российскими радиолокаторами, поэтому «есть вероятность, что дрон — просто наживка». Сенатор отметил, что такими методами США активно пользовались во время холодной войны. Бондарев с мая 2012 года по август 2015 года занимал пост главнокомандующего Военно-воздушными силами, а с августа 2015 года по сентябрь 2017 года являлся главнокомандующим Воздушно-космическими силами.
Ранее источник «Интерфакса» сообщал, что беспилотник Украины вечером 12 ноября нарушил российскую границу и оказался на территории Брянской области. «Радиолокационное оборудование в автоматическом режиме зафиксировало накануне вечером и подало соответствующий сигнал о несогласованном пересечении украино-российской границы под Брянском украинским беспилотником», — заявлял собеседник агентства. По его словам, беспилотник пытался незаметно пересечь границу на высокой скорости в 130 км/ч.
«Не комментируем», — заявил РБК cоветник руководителя Росавиации Сергей Извольский на вопрос о беспилотнике Украины, который пересек границу России в Брянской области. «Думаю, что вам нужно обращаться к силовым ведомствам», — добавил Извольский.
В пресс-службе УФСБ России по Брянской области отказались прокомментировать РБК информацию о возможном пересечении беспилотником Украины границы России. «Ничего не комментируем в данном случае», — заявили в пресс-службе.