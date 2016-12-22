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Алекперов пообещал стабильную цену на нефть до конца соглашения ОПЕК+
Экономика, 14:29
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Алекперов пообещал стабильную цену на нефть до конца соглашения ОПЕК+

Цена марки нефти Brent будет стабильной до конца соглашения ОПЕК+, срок сделки истекает 1 апреля 2018 года. Об этом заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, поднимется ли цена на нефть марки Brent до $70 за баррель в результате действия соглашения, Алекперов сказал: «Нет, у нас как раз начинается зимний период, минимальное потребление, то есть я думаю, что цена будет достаточно стабильной».

«Моя точка зрения: надо все-таки выполнить соглашение, довести его до конца — это 1 апреля, и потом начать обсуждать, анализировать то, что было сделано, какой результат мы получили и какие задачи ставим на среднесрочный период», — подчеркнул глава ЛУКОЙЛа.

Алекперов добавил, что Министерство энергетики еще не обсуждало с компаниями России возможные варианты продления или выхода из соглашения. «Мы не должны допускать ошибки 2000-х, когда недофинансирование отрасли в 1990-е годы привело к тому, что цена нефти с $20 взлетела до $140, что дало толчок к развитию энергосберегающих технологий, созданию альтернативных источников. То есть сегодня цена должна быть взвешенная, и я не думаю, что сегодня наши действия должны привести снова к такому же результату», — пояснил Алекперов.

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В марте 2017 года министры стран ОПЕК согласовали продление ограничения добычи нефти на девять месяцев, до марта 2018 года. По словам главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергея Гуриева, в 2018 году цены на нефть будут находиться в диапазоне $60–65 за баррель. Он также назвал маловероятным увеличение цен на нефть до $100 за баррель, «даже если будет крупное влияние геополитики».

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«В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что цены на нефть будут снижаться, так как все больше стран будут переходить на возобновляемые источники энергии и все больше новых инновационных технологий будет в американской энергетической индустрии», — пояснял Гуриев.

Стоимость фьючерса марки нефти Brent с поставкой в январе 2018 года 6 ноября составила $64,03, обновив максимум с июня 2015 года. Аналитики Bloomberg связали рост цен на нефть с арестом членов королевской семьи, а также десятков чиновников и бизнесменов Саудовской Аравии. Их подозревают в коррупции, взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.

Теги: ЛУКОЙЛ , Brent , цены на нефть , ОПЕК+
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