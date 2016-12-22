Алекперов пообещал стабильную цену на нефть до конца соглашения ОПЕК+

Цена марки нефти Brent будет стабильной до конца соглашения ОПЕК+, срок сделки истекает 1 апреля 2018 года. Об этом заявил глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов в кулуарах нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби, сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, поднимется ли цена на нефть марки Brent до $70 за баррель в результате действия соглашения, Алекперов сказал: «Нет, у нас как раз начинается зимний период, минимальное потребление, то есть я думаю, что цена будет достаточно стабильной».

«Моя точка зрения: надо все-таки выполнить соглашение, довести его до конца — это 1 апреля, и потом начать обсуждать, анализировать то, что было сделано, какой результат мы получили и какие задачи ставим на среднесрочный период», — подчеркнул глава ЛУКОЙЛа.

Алекперов добавил, что Министерство энергетики еще не обсуждало с компаниями России возможные варианты продления или выхода из соглашения. «Мы не должны допускать ошибки 2000-х, когда недофинансирование отрасли в 1990-е годы привело к тому, что цена нефти с $20 взлетела до $140, что дало толчок к развитию энергосберегающих технологий, созданию альтернативных источников. То есть сегодня цена должна быть взвешенная, и я не думаю, что сегодня наши действия должны привести снова к такому же результату», — пояснил Алекперов.

В марте 2017 года министры стран ОПЕК согласовали продление ограничения добычи нефти на девять месяцев, до марта 2018 года. По словам главного экономиста Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Сергея Гуриева, в 2018 году цены на нефть будут находиться в диапазоне $60–65 за баррель. Он также назвал маловероятным увеличение цен на нефть до $100 за баррель, «даже если будет крупное влияние геополитики».

«В долгосрочной перспективе мы ожидаем, что цены на нефть будут снижаться, так как все больше стран будут переходить на возобновляемые источники энергии и все больше новых инновационных технологий будет в американской энергетической индустрии», — пояснял Гуриев.

Стоимость фьючерса марки нефти Brent с поставкой в январе 2018 года 6 ноября составила $64,03, обновив максимум с июня 2015 года. Аналитики Bloomberg связали рост цен на нефть с арестом членов королевской семьи, а также десятков чиновников и бизнесменов Саудовской Аравии. Их подозревают в коррупции, взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями.