Immofinanz продаст торговые центры в Москве за €901 млн

Австрийская Immofinanz продает розничный бизнес в Москве петербургскому девелоперу Fort Group за €901 млн. Об этом сообщается на сайте компании.

Отмечается, что договор купли-продажи подписан 13 ноября, закрытие сделки должно состояться до конца 2017 года.

Стоимость покупки составила €901 млн, включая финансовые обязательства в размере €675 млн. Чистые активы оценили в €226 млн.

Отмечается, что Fort Group «покупает все портфолио Immofinanz в Москве». Также к петербургскому девелоперу переходит контроль над компанией, владеющей земельным банком Immofinanz.

В начале октября Reuters со ссылкой на три своих источника сообщил, что Fort Group близок к договоренности о покупке российских активов Immofinanz.

Летом Immofinanz выставила на тендер пять торговых объектов в столице. В июле компания сообщила о начале реконцепции и ребрендинга торговых центров в Москве. Планировалось, что это обойдется в €80 млн. После завершения ребрендинга три ТЦ «Золотой Вавилон» (в Отрадном, Ясенево и на проспекте Мира), а также «Пятое авеню» и «Гудзон» должны быть переименованы в «Новамолл». В компании утверждали, что данные меры должны оказать благотворный эффект на продажу активов.

Впервые информация о планах Immofinanz продать свою торговую недвижимость в России единым лотом появилась в октябре 2016 года. Тогда австрийская компания уполномочила консалтинговую компанию CBRE выступить в качестве коммерческого советника для поддержки потенциальной процедуры продажи.

По итогам 2014 финансового года из-за кризиса и переоценки российских активов Immofinanz отмечала убыток в €361 млн против прибыли €72 млн за тот же период прошлого года. Руководство компании решило ​переориентироваться на инвестиции в Германии, Австрии и Польше.

Продажа российских активов является одним из условий слияния Immofinanz с австрийской CA Immo. Компания планирует стать одним из крупнейших игроков на рынке коммерческой недвижимости в Европе.

Fort Group принадлежат десять торговых центров в Санкт-Петербурге, бизнес-центр класса А и элитный жилой дом.