Российский рынок выездного туризма покажет рост впервые за четыре года

Впервые за четыре года отечественный рынок выездного туризма покажет рост. В этом году Ассоциация туроператоров России ожидает увеличения числа отдохнувших за границей более чем в полтора раза

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В 2017 году по десяти наиболее популярным пляжным направлениям на отдых согласно предварительному прогнозу Ассоциации туроператоров России (АТОР) выедут 11,6 млн россиян. Это на 57% больше, чем в 2016-м, и на 15% — чем в 2015 году. По сравнению с двумя предыдущими годами рынок выездного туризма оживился, но еще не вернулся к докризисным показателям, констатирует АТОР. В 2017-м за рубежом отдохнет почти на 19% меньше россиян, чем в 2013 году.

Направлением номер один выездного туризма у российских туристов остается Турция. По прогнозу АТОР, в этом году ее посетят 4,5 млн россиян. Далее следуют Таиланд (1,1 млн туристов) и Испания (1 млн). На Кипре, в Греции и Италии побывают примерно по 0,9 млн граждан РФ. Ожидается, что в десятку самых популярных среди туристов направлений для пляжного отдыха войдут также ОАЭ, Вьетнам, Тунис, Болгария.

Доступная зарубежная статистика не противоречит выводам АТОР. По данным Министерства культуры и туризма Турции, в январе—сентябре 2017 года эту страну уже посетили 4,1 млн россиян — в 7,5 раза больше, чем за аналогичный период предыдущего года (544,1 тыс.). С декабря 2015-го из-за межгосударственного конфликта продажи туров на турецкие курорты были приостановлены, направление для организованных туристов открылось только в июле 2016 года.

В Испании, по информации ее Национального института статистики, турпоток из России за первые девять месяцев 2017 года вырос почти на 15%, до 961,9 тыс. человек. Министерство туризма и спорта Таиланда сообщает об увеличении туристов из России в январе—августе 2017-го на 27%, до 820,3 тыс. человек.

В докризисном 2013 году почти три четверти всего выездного турпотока приходилось на пять стран — Турцию, Египет, Таиланд, Испанию и Грецию. Причем доля первых двух достигала почти 50%. Всего в 2013-м за границу по десяти главным пляжным направлениям выехали 14,3 млн туристов.

Но уже с 2014 года на выездном туризме, как отмечает АТОР, «начинает комплексно сказываться стагнация в экономике и рост курсов валют», а 2015-й стал годом «глубокого кризиса»: практически все направления показали существенное падение турпотока. Кроме того, в ноябре прекратилось авиасообщение между Россией и Египтом — самым популярным зимним направлением, а с декабря, как уже отмечалось, была закрыта и Турция. Всего в 2015 году по десяти ведущим пляжным направлениям на отдых отправились 10,1 млн туристов, на 39% меньше, чем годом ранее.

В 2016 году, поскольку Турция была открыта только в середине летнего сезона, на отдых по десяти наиболее популярным пляжным направлениям выехали лишь 7,4 млн человек.