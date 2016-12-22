Путин выразил соболезнования главам Ирака и Ирана после землетрясения

Президент Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани и лидеру Ирака Фуаду Маасуму в связи с «трагическими последствиями» землетрясения на границе между двумя республиками. Об этом говорится в телеграммах на сайте Кремля.

Путин передал «слова искреннего сочувствия и поддержки» родным и близким погибших во время удара стихии и пожелал «скорейшего выздоровления» всем пострадавшим.

Землетрясение магнитудой 7,3 произошло 12 ноября на границе Ирана и Ирака. По данным иранской судебно-медицинской службы, погибли 328 человек, еще по меньшей мере 2530 получили ранения. Ранее было известно о 211 жертвах. Наибольший урон землетрясение нанесло городу Сере-Поле-Зохаб в провинции Керманшах на западе Ирана.

Видео: Youtubia TV / YouTube

В результате землетрясения жители нескольких населенных пунктов в провинции остались без света, также подземные толчки повредили жилые дома и здания. В настоящий момент спасатели, военнослужащие армии Ирана и добровольцы разбирают завалы. В обращении к гражданам верховный руководитель Ирана Али Хаменеи призвал «поспешить на помощь» пострадавшим от удара стихии.

В результате землетрясения не погиб и не пострадал ни один россиянин. Об этом РБК сообщал пресс-атташе посольства России в Иране Андрей Ганенко. «Никакого ущерба диппредставительствам также нанесено не было», — отметил собеседник РБК.

Видео: pressTV / Twitter

По информации иранского телеканала Press TV, жертвами землетрясения в Ираке стали 11 человек, еще 130 пострадали. Больше всего пострадал город Дарбандихан, расположенный в 75 км от Сулеймании. Жители Турции, Кувейта, Армении, Иордании, Ливии, Саудовской Аравии, Катара и Бахрейна также ощущали подземные толчки.