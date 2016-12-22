Шахматист Сергей Карякин заявил о вступлении в «Команду Путина»

Гроссмейстер Сергей Карякин объявил, что вступил в движение Putin Team («Команда Путина»). Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Всегда открыто поддерживал Владимира Путина, но теперь, наконец, могу сделать это официально. Putin team. Я в команде!» — написал он.

Ранее о вступлении в «Команду Путина» также объявил нападающий сборной России и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин.

О создании движения в поддержку российского президента Putin Team 2 ноября объявил нападающий клуба НХЛ Washington Capitals Александр Овечкин. Он считает, что «только команда способна переломить ход игры». Что именно он собирается изменять и какую игру «ломать», спортсмен не уточнил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле поддерживают инициативу Овечкина создать за рубежом общественное движение в поддержку Путина.

Позже газета «Ведомости» со ссылкой на двух близких к Кремлю источника сообщала, что движение Putin Team может стать частью избирательной кампании Путина на президентских выборах 2018 года. Цель этого движения — объединение вокруг фигуры российского лидера «знаменитостей». По информации собеседников издания, идея создать движение не принадлежит ни администрации президента, ни Овечкину, а было придумано в компании «ИМА-консалтинг», которая в августе выиграла конкурс Центризбиркома на создание концепции информационно-разъяснительной кампании на президентских выборах.