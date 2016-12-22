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Число жертв землетрясения в Иране превысило 300 человек
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Число жертв землетрясения в Иране превысило 300 человек
Общество, 11:40
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Число жертв землетрясения в Иране превысило 300 человек

По меньшей мере 339 человек погибли во время землетрясения магнитудой 7,3 на государственной границе между Ираном и Ираком. Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Судебно-медицинская служба Ирана подтвердила гибель 328 человек, еще по меньшей мере 2530 пострадали. Ранее сообщалось о 211 погибших во время землетрясения. Наибольшее количество жертв пришлось на город Сере-Поле-Зохаб в западной провинции Керманшах в Иране.

Последствия крупного землетрясения на границе Ирака и Ирана. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Подземные толчки лишили электричества жителей нескольких населенных пунктов в Керманшахе и повредили множество домов и зданий. Президент Ирана Али Хаменеи призвал «поспешить на помощь» пострадавшим в результате землетрясения.

Видео: Youtubia TV / YouTube

В разборе завалов, помимо спасателей и военных, также принимают участие местные жители. Хаменеи также объявил трехдневный траур по погибшим от удара стихии.По данным телеканала, в Ираке погибли 11 человек, еще 130 получили ранения. Наибольший урон был нанесен городу Дарбандихан в 75 км от Сулеймании.

Видео: pressTV / Twitter

Подземные толчки ощущались не только в Иране и Ираке, но и в Турции, Кувейте, Армении, Иордании, Ливии, Саудовской Аравии, Катаре и Бахрейне.

Теги: Иран , Ирак , жертвы , землетрясение
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