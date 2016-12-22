СМИ узнали о приеме в армию США людей с расстройствами психики в прошлом

Армия США в августе 2016 года изменила правила приема новобранцев, разрешив подавать документы на прохождение службы людям с биполярными расстройствами и депрессиями в анамнезе, а также тем, у кого есть история злоупотребления наркотическими веществами или алкоголем. Об этом сообщает USA Today со ссылкой на документы, в которых зафиксирована эта новая необъявленная политика.

Кроме того, пишет издание, участилась практика приема новобранцев, у которых в медицинских историях зафиксированы случаи самоповреждений — намеренного причинения вреда своему телу (порезы, царапание, ожоги и т.д.). без суицидальных намерений. Эта практика несет потенциальные риски, заявил бывший военный психиатр Элспет Ричи, так как самоповреждения могут привести к необходимости срочной эвакуации такого человека или напугать его сослуживцев, так как они будут считать, что он пытался покончить с собой.

Документы, которые получило издание, содержат подробный перечень того, что должен сделать новобранец с проблемами психиатрического характера в прошлом, чтобы его приняли в армию США.

Так, например, армия США требует предоставить им подробные медицинские записи, заявление новобранца, справку с места работы, если у него есть травмы, полученные на прошлых местах работы, фотографии, сделанные рекрутером, разрешение психиатра и его «оценка».

Решение о смягчении политики приема в армию США принято в рамках решения задачи по набору 80 тыс. новобранцев до сентября 2018 года, уточняет USA Today.

Расширение практики приема новобранцев за счет набора на службу людей с нарушениями психического здоровья в прошлом стало возможно из-за того, что армия США теперь может получить доступ к ранее неизвестной им медицинской информации, заявил изданию представитель армии США лейтенант-полковник Рэнди Тейлор. «Это решение было в основном связано с ростом доступности медицинских записей и других данных», — говорится в заявлении Тейлора.

Он также подчеркнул, что такой новобранец должен доказать, что может служить в армии. «Заявитель должен предоставить ясную и заслуживающую доверия аргументацию, почему следует рассматривать его заявление [на службу в армии]», — отметил Тейлор.

Для того, чтобы набрать в соответствии с планами 69 тыс. человек в 2017 году, армия США увеличила число новобранцев, которые хуже сдают тесты на профпригодность, чаще берут тех, кто употреблял марихуану, а также выплачивают большие бонусы тем, кто идет на службу, подчеркивает USA Today.

Почти 2% из этого числа — 1,9% — составляли новобранцы «четвертой категории», которые показывают низший результат в тестах на профпригодность. В 2016 году таких новобранцев взяли только 0,6%. Кроме того, выросло число тех, кто употреблял марихуану до службы в армии, с 191 человека в 2016 году до 506 человек в 2017 году. С тех пор восемь штатов США разрешили использование марихуаны в рекреационных целях, отмечает издание.