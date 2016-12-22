«Система» потребовала рассмотреть дело по правилам первой инстанции

Представитель АФК «Система» подал ходатайство в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинска о рассмотрении дела по иску «Роснефти» на 170,6 млрд руб. по правилам первой инстанции. Об этом говорится в ходатайстве «Системы», поступившем в РБК.

Арбитражный суд Башкирии 23 августа постановил взыскать 136,3 млрд руб. с «Системы» в пользу «Роснефти» и подконтрольной ей «Башнефти» при общей сумме иска в 170,6 млрд руб. По мнению суда, «Система» нанесла именно такой ущерб «Башнефти» в ходе ее реорганизации в 2014 году.

Президент Владимир Путин 5 сентября на пресс-конференции по итогам БРИКС заявил, что рассчитывает на мировое соглашение между сторонами. По словам президента, он уже встречался с главой АФК «Система» Владимиром Евтушенковым и руководителем «Роснефти» Игорем Сечиным и выслушал их позиции. Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 11 сентября сообщил, что Путин «не может давать прямые указания» руководствам двух компаний.

АФК «Система» 19 сентября подала апелляцию в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд Челябинска на решение Арбитражного суда Башкирии.

Сама «Роснефть» 29 сентября также обжаловала решение башкирского арбитража. Как заявил РБК пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев: «Мы так и не дождались никаких предложений от АФК «Система» в рамках мирового соглашения, кроме односторонней подачи апелляции». В связи с этим «Роснефть» стала действовать «в логике АФК «Система».