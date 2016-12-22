Сечин не получил повестку в суд по делу Улюкаева

Глава «Роснефти» не получил повестку от Замоскворецкого суда о вызове в качестве свидетеля на суд по делу бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Об этом РБК рассказал пресс-секретарь нефтяной компании Михаил Леонтьев.

При этом Леонтьев затруднился сказать, находится ли глава «Роснефти» в Москве.

Как сообщил РБК источник, близкий к нефтяной компании, в последние дни Сечин был за пределами столицы. С 9 по 11 ноября он присутствовал на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге.

На прошлой неделе пресс-секретарь Замоскворецкого суда Эмилия Хиль рассказала РБК, что 8 ноября суд направил повестку в «Роснефть» о вызове Игоря Сечина. По ее словам, глава нефтяной компании, первый заместитель министра энергетики Алексей Текслер, сотрудник ФСБ Александр Калиниченко и замдиректора департамента корпоративного управления Минэкономразвития​ Иван Безменов были вызваны в качестве свидетелей на 13 ноября.

В августе Леонтьев утверждал, что Сечин готов прийти в суд, если его вызовут в качестве свидетеля. При этом он отмечал, что необходимо учесть плотный график главы «Роснефти».Сечин принял участие в операции по задержанию Улюкаева в ноябре 2016 года. Он пригласил главу Минэкономразвития на встречу в офис «Роснефти». Там Улюкаеву, предположительно, передали сумку, в которой находились помеченные следователями купюры. Улюкаева задержали после того, как он покинул офис компании. Он подозревается в вымогательстве взятки в размере $2 млн.