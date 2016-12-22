В Ростовской области при пожаре погибли три человека
Общество, 09:16
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В Ростовской области при пожаре погибли три человека
Двое детей и один взрослый погибли при пожаре в Ростовской области. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.
Возгорание произошло в 03:48 мск 13 ноября в Целинском районе хутора Северный в жилом доме по адресу: улица Мира. Пожар был локализован в 04:06 мск и потушен в 04:10 мск. В ликвидации последствий пожара принимали участие девять спасателей и четыре единицы техники.
В Воронежской области 8 ноября при пожаре в городе Эртиль погибли пять человек, в том числе трое детей. На месте происшествия спасатели обнаружили тела 29-летнего мужчины, 37-летней женщины и троих малолетних детей.