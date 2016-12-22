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Медведев назвал санкции «методом конкурентной борьбы»
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Медведев назвал санкции «методом конкурентной борьбы»
Политика, 08:35
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Медведев назвал санкции «методом конкурентной борьбы»

Санкции все чаще используются в мировой политике в качестве «метода конкурентной борьбы», также в мировой экономике стал применяться «протекционизм». Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Деловом и инвестиционном саммите АСЕАН-2017, сообщает «РИА Новости».

«Все чаще используются и методы так называемого протекционизма, когда экономические санкции становятся инструментом конкурентной борьбы», — сказал глава правительства. «Несмотря на бурное развитие электронной коммерции, цифровых технологий, международное регулирование в мировой торговле по-прежнему существует в прежних рамках, парадигме 40-летней давности, сохраняется и нестабильность сырьевых рынков», — пояснил Медведев.

В ноябре стало известно, что в России вырос спрос на специалистов по санкциям. Согласно данным сайта Headhunter.ru, в октябре 2017 года на нем разместили 27 вакансий специалистов по санкциям, а в октябре 2014 года — лишь 9 предложений.

В число работодателей, которым требуется специалист по санкциям, входят Сбербанк, ВТБ, ЮниКредит Банк, Райффайзенбанк, банк «Глобэкс» и Всероссийский банк развития регионов. Также подобных экспертов ищут в сфере юриспруденции (21%), бухгалтерии (11%) и страховании (10%). В опрошенных кадровых агентствах сообщили РБК, что зарплата таких специалистов варьируется от 250 до 500 тыс. руб.

Теги: Дмитрий Медведев , АСЕАН , Санкции
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