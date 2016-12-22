Фирма жены Чемезова поставит системы дистанционного управления для Lada

Компания «Лаборатория умного вождения» разработала систему дистанционного управления и мониторинга для автомобилей Lada Granta. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники в АвтоВАЗе и в одном из его контрагентов.

​По словам собеседников газеты, система дистанционного управления, которая называется Lada Connect, позволит владельцу автомобиля с помощью смартфона или компьютера запускать двигатель, включать фары, открывать двери, отслеживать местонахождение и состояние автомобиля — его пробег, заряд аккумулятора, уровень топлива и так далее. Lada Connect будет устанавливаться на автомобили комплектации люкс, а для владельцев других комплектаций ее установка будет опциональной. Стоимость автомобиля, оснащенного Lada Connect, повысится примерно на 10 тыс. руб.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», 100% компании «Лаборатория умного вождения» принадлежит ООО «Системные решения», основным владельцем которого является супруга гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова. Игнатова владеет 99% «Системных решений», еще 1% принадлежит Антону Агафонову, который также является генеральным директором этой компании.

Концепт Lada Connect был представлен в августе того же года на Московском автосалоне, пишут «Ведомости», а тендер на установку Lada Connect на автомобилях АвтоВАЗа прошел в августе. Его условия не раскрывались, уточняют «Ведомости». Победителем тендера стала компания «Лаборатория умного вождения».

Исполнительный директор «Лаборатории умного вождения» Михаил Анохин не стал раскрывать «Ведомостям» детали сотрудничества с АвтоВАЗом. Свои финансовые показатели «Лаборатория» также не раскрывает.

Систему, похожую на будущую Lada Connect, можно установить у дилеров и сейчас, однако ее цена выше, чем будет у АвтоВАЗа. Стоимость аналогичной системы сейчас составляет 25–30 тыс. руб. плюс абонентская плата. ​Компания «Лаборатория умного вождения» ведет переговоры и с другими автопроизводителями, но их подробности не раскрывает, уточняют «Ведомости».