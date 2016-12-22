Более 43% россиян сделали прививки против гриппа

Более 62,7 млн человек (43,4% от общей численности населения России) сделали прививки против гриппа. Об этом говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

В пятерку лидеров по охвату вакцинацией населения в регионе вошли Республика Тыва, Краснодарский край, Санкт-Петербург, Москва и Пензенская область.

Проведенный в начале октября опрос ВЦИОМ показал, что 54% россиян, имеющих несовершеннолетних детей или внуков, уверены, что прививки детям делать «определенно нужно». Еще 29% опрошенных считают, что вакцинация скорее нужна, чем нет. Категорически против прививок высказались 5% респондентов, еще столько заявили, что вакцинация «скорее не нужна».

В качестве доводов противники прививок говорили, что «от них больше вреда, чем пользы» (23%), «дети все равно болеют после прививок» (22%), «много побочных эффектов» (22%) и «иммунитет должен вырабатываться самостоятельно» (18%).

Сторонники вакцинации заявляли, что прививки нужны, чтобы «защитить детей» (29%), «все всегда делали, мы тоже» (7%), «без прививок не берут в детские сады» (1%).

«Сегодня показатели охвата детей в декретируемом возрасте профилактическими прививками превышают 95%, а в ряде случаев (корь, эпидемический паротит) близки к 100%. Как мы видим из опроса, само население декларирует меньшую готовность к вакцинации. Эта дельта между декларациями и реальным охватом вакцинации нивелируется в первую очередь усилиями Минздрава», — пояснял руководитель практики информационной политики и коммуникационных технологий Кирилл Родин.