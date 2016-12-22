СМИ узнали об удалении из YouTube более 52 тыс. видео главы «Аль-Каиды»

Американский видеохостинговый сервис YouTube удалил более 52 тыс. видео с выступлениями бывшего главаря группировки «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (запрещена в России) Анвара аль-Авлаки, который был убит в Йемене в 2011 году. Об этом сообщила газета The New York Times.



Как отмечает издание, аль-Авлаки был одним из англоговорящих лидеров джихадистского движения. По данным газеты, до удаления видео по запросу Anwar al-Awlaki можно было найти более 70 тыс. видео. На данный момент это количество сократилось до 18,6 тыс, большая часть из которых представляет собой документальные съемки дебатов о его жизни и смерти, а также критики его идей со стороны ученых.

Как отмечает издание, присутствие видео аль-Авлаки на YouTube подвергалось критике еще с сентября 2009 года, после того, как он на своем сайте назвал героем майора США Нидала Хасана, который застрелил 13 человек в форте Худ в штате Техас.

Аль-Авлаки родился в Нью-Месико в семье из Йемена и полжизни провел в США, поэтому говорил на чистом английском. Когда он был молодым имамом в Денвере в штате Сан-Диего и в Вашингтоне он записывал лекции, которые были очень популярны среди мусульман на Западе. В 2002 году он покинул США и приехал в Лондон. Тогда он заявлял, что США объявили войну мусульманам, и их религиозный долг ударить в ответ. После того, как стало известно, что он рекрутировал молодого нигерийца, который пытался взорвать самолет над Детройтом в Рождество 2009 года, аль-Авлаки был занесен в список террористов.

Аль-Авлаки и трое членов «Аль-Каиды» были убиты в результате атаки беспилотного летательного аппарата в Йемене в 2011 году. Как отмечает The New York Times, после его смерти последователи стали выкладывать работы аль-Авлаки на YouTube.

В 2014 году американские власти заявляли, что приняли решение убить главу террористов, потому что он «представлял собой постоянную и неотвратимую угрозу насилия и смерти» для граждан страны. Аль-Авлаки был гражданином США и имел конституционное право на судебное расследование, поэтому его убийство вызвало критики среди правозащитных организаций. По их мнению, уничтожение одного из лидеров террористов было незаконно, потому что судебное расследование не проводилась.

В феврале NYT написала, что ФБР допрашивала молодого человека из Нигерии Умара Фарука Абдула Муталлаба, который в 2009 году пытался взорвать бомбу на борту самолета авиакомпании Northwest Airlines. Во время допроса он рассказал, что действовал по приказу «Аль-Каиды».