В Японии задержали подозреваемого в убийстве российского моряка

В Японии был задержан гражданин России, который подозревается в убийстве российского моряка Вадима Ракитина. Об этом сообщил вице-консул генконсульства России в Ниигате Дмитрий Иванов, передает «РИА Новости».



О смерти российского моряка стало известно в воскресенье, 12 ноября. Инцидент произошел порту Имидзу префектуры Тояма на судне под тоголезским флагом. Российское генконсульство рассказало ТАСС, что второй помощник капитана Ракитин был обнаружен в своей каюте со следами крови на голове. Как сообщает японский портал Sankei, россиянин скончался.

По подозрению в убийстве был задержан 37-летний Георгий Панатюк. Подозреваемый обвинения в убийстве отрицает. По его словам, он ни с кем не дрался и не применял ни к кому насилие.Sankei отмечает, что на борту судна, где произошел инцидент, находились 22 человека. В понедельник, 13 ноября, планировалось, что оно отправится во Владивосток с подержанными машинами.

По словам Иванова, задержанный занимался погрузкой и разгрузкой машин. Российский вице-консул отметил, что накануне происшествия подозреваемый и Ракитин выпили вместе, «что-то не поделили и возникла такая ситуация». В Японии россиянина будут удерживать на протяжении 30 дней.

«Мы оказываем содействие и поддержку как членам экипажа судна, так и родственникам погибшего в скорейшем возвращении тела», — сказал вице-консул. Задержанному при предъявлении обвинения автоматически будет предоставлен японский адвокат.