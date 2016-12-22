Жертвами землетрясения в Иране стали 100 человек

В Иране в результате землетрясения погибли 100 человек, пострадали 1 тыс. человек. Об этом сообщили в иранских экстренных службах, передает агентство FARS. Ранее сообщалось о 60 погибших, и 300 раненных.

Как отмечается в сообщении, люди погибли в провинции Керманшах на западе страны. Стихийное бедствие коснулось шести городов.

Землетрясение произошло в воскресенье, 12 ноября. Его эпицентр находился в 103 км от иракского города Сулеймания, которых расположен около границы Ирана с Ираком. Магнитуда подземных толчков составила 7,3.

В Ираке исполняющий обязанности губернатора провинции Сулеймания Омар Ахмад заявил, что жертвами землетрясение в городе Дарбандихан стали четыре человека. Представитель Минздрава в Иракском Курдистане рассказал Reuters о четырех погибших. В Министерстве здравоохранения Ирака сообщили о том, что погиб один человек и 50 пострадали.