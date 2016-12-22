CNN узнал о попытке продолжить «Карточный домик» без Спейси

Сценаристы сериала американской компании Netflix «Карточный домик» пытаются переписать сценарий шестого сезона, вычеркнув из него персонажа Фрэнка Андервуда, которого играл Кевин Спейси. Об этом сообщили источники, близкие к производству сериала, передает CNN.



По данным собеседников телеканала, сценаристам дали девять месяцев на то, чтобы переписать сезон «Карточного домика». Источники CNN отмечают, что скорее всего сериал дальше сниматься не будет. В книге Майкла Доббса «Карточный домик» главный герой Фрэнсис Уркхарт, который вдохновил сценаристов создать Фрэнка Ундервуда, был застрелен и убит в последней главе.



Задача переписать сценарий сериала легла на главных сценаристов Мелисс Джеймс Гибсон и Фрэнка Пуглиесаю. Официально они не делали никаких заявлений о том, что ждет «Карточный домик» в будущем.

Спейси оказался в центре скандала, когда его начали обвинять в сексуальных домогательства. В конце октября актер Энтони Рэпп сказал, что Спейси пытался заняться с ним сексом. После этого Спейси заявил, что его интересуют больше мужчины, чем женщины. Затем обвинения в домогательствах последовали от режиссера Тони Монтаны, актера Роберто Ковазоса и бармена из Великобритании Дэниела Била. Кроме того, на него пожаловались члены съемочной группы сериала «Карточный домик». После обвинений в домогательствах компания Netflix, которая снимает сериал «Карточный домик», приостановила съемки шестого сезона, а потом объявила, что не будет продолжать снимать сериал с участием Спейси.

В 2015 году Кевин Спейси получил премию «Золотой глобус» за «Лучшую мужскую роль на ТВ (драма)»​ за роль 46-го президента США Фрэнсиса Андервуда в сериале «Карточный домик». Кроме того, пять раз он был номинировал на премию «Эмми» за ту же роль.