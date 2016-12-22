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В Словении лидером президентской гонки стал действующий глава страны
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В Словении лидером президентской гонки стал действующий глава страны
Политика, 02:07
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В Словении лидером президентской гонки стал действующий глава страны

В Словении, по предварительным данным избиркома, на президентских выборах победил действующий лидер страны, социал-демократ Борут Пахор. Об этом сообщается на сайте Государственной избирательной комиссии.

Согласно данным на 2:00 мск, за Пахора отдали свои голоса 52,94% избирателей. За его соперника, мэра города Камник Марьяна Шареца, проголосовали 47.06% граждан Словении.

После объявления результатов Пахор поблагодарил избирателей и своих сторонников, в том числе главу социально-демократической партии Дежана Жидана, который поддержал его на выборах, сообщает местное издание DELO.

«Пять лет назад они [избиратели]голосовали за меня, потому что были против занимавшего тогда пост президента. В этот раз голосовали за нынешнего президента и за нашу политику», — сказал Пахор. По его словам, впервые за 20 лет президент переизбирается на второй срок.

По законодательству Словении, президент избирается на пять лет, максимальное количество сроков для одного человека — два. Борут Пахор является лидером страны с 22 декабря 2012 года. Церемония его инаугурации в 2017 году состоится 23 декабря.

Теги: выборы президента , Словения , Выборы
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