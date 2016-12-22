В Иране жертвами землетрясения стали более 60 человек

В на западе Ирана жертвами землетрясения стали более 60 человек, 300 получили ранения. Об этом сообщили в экстренных службах страны, передает государственная телерадиокомпания «Голос Исламской республики Иран»



В иранской провинции Керманшах на западе страны в результате землетрясения погибли по меньшей мере 30 человек, 200 получили ранения. Об этом сообщил местный губернатор Мойтаба Никкердар в эфире иранского телеканала, передает Reuters.

По его словам, это предварительные данные по погибшим и пострадавшим. Точное число власти не смогут назвать в течение нескольких часов, сказал Никкердар.

В воскресенье, 12 ноября, в 103 км от иракского города Сулеймания, которых находится около границы Ирана с Ираком, произошло землетрясение магнитудой 7,3. Государственная телерадиокомпания «Голос Исламской республики Иран» сообщала, что в результате погибли шесть человек. По ее данным, поступают сообщения о раненых в городе Урмия, о 14 пострадавших в городе Суза. «Голос Исламской республики Иран» отмечет, что известно о разрушениях.

Исполняющий обязанности губернатора иракской провинции Сулеймания Омар Ахмад заявил CNN, что в городе Дарбандихан в восточном Ираке погибли по меньшей мере четыре человека. Представитель Минздрава в Иракском Курдистане сообщил Reuters о четырех погибших. Представители иракского Министерства здравоохранения рассказали агентству об одном погибшем и 50 пострадавших.