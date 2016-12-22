СМИ узнали об угрозе WADA отстранить Россию от Олимпиады-2018

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах, что поставит под угрозу участие России в Зимний олимпийских играх и Паралимпийских играх в Пхёнчхане в 2018 году. Об этом, со ссылкой на источники, заявил журналист Хайо Зеппельт в программе Sportschau телеканала ARD.

По его словам, WADA может принять такое решение в четверг, 16 ноября. «Что может привести к серьезным последствиям, в том числе к исключению России из числа участников Зимних олимпийских игр в 2018 году в корейском Пхёнчхане» — сказал он. Зеппельт пояснил, что, в том случае, если РУСАДА не будет восстановлена в правах, Международный олимпийский комитет может поднять вопрос об исключении российским спортсменов из числа участников Олимпийских игр.

WADA может не признать РУСАДА соответствующей нормам по двум причинам, сказал журналист. Первая — то, что Россия отрицает свою причастность к допинговому скандалу. Вторая — то, что в Москве хранятся пробы, к которым у WADA нет доступа.

Кроме того, Паралимпийский комитет поставил условие, чтобы допустить российских паралимпийцев к участию в Играх, напомнил Зеппельт. Это условие заключается в том, чтобы WADA признала Российского антидопинговое агентство. Если этого не произойдет, участие российских паралимпийцев в Олимпиаде в Пхёнчхане также будет поставлено под вопрос.

В среду, 8 ноября, в Следственном комитете России заявил, что следователи не обнаружили следов государственной допинговой программы, которая по мнению главы комиссии WADA Ричарда Макларена была запущена, чтобы российские спортсмены получили больше наград. По данным ведомстве, если нарушения и были, то «носили сугубо индивидуальный характер».

Глава комиссии WADA Ричард Макларен представил в 2016 году доклад об употреблении допинга российским спортсмены ​, в том числе во время Олимпиады в Сочи. По словам Макларена, в России была создана система, которая позволяли подменять допинг-пробы. Глава комиссии WADA утверждал, что в этом принимали участие сотрудники Министерства спорта, российского антидопингового агентства РУСАДА, Центра спортивной подготовки сборных команд, Московской антидопинговой лаборатории и ФСБ.



В четверг, 9 ноября, президент России Владимир Путин заявил, что обвинения в отношении России в проведении допинговой программы может быть связано с предстоящими президентскими выборами. Российский лидер напомнил, что Олимпиада пройдет в феврале, а выборы в России — в марте. «Очень большие подозрения, что это все делается для того, чтобы создать необходимую для кого-то обстановку недовольства любителей спорта, спортсменов тем, что якобы государство было причастно к нарушениям и за это оно отвечает», — пояснил Путин.