В Северной Ирландии полицейские обнаружили бомбу

В Северной Ирландии в городе Ома перед проведением парада в День поминовения была обнаружена бомба. Об этом сообщил шеф полиции Джордж Гамильтон, передает Би-Би-Си.



Гамильтон отметил, что бомба была оставлена, чтобы нанести «максимальный урон» тем, кто хотел принять участия в памятных мероприятиях. «Это сделала маленькая и бессердечная группа жестоких людей, которые ничего не могут предложить нашему обществу кроме страха и шантажа», — сказал шеф полиции. Он отметил, что полиция начала расследование инцидента.

Как отмечает Sky News, бомба была заложена на улице, где должен был пройти парад в честь Дня поминовения. Из-за обнаружения взрывного устройства мероприятие было отложено до тех пор, пока взрывчатка не была обезврежена.

В 1998 году в результате взрыва бомбы в Оме погибли 29 человек. Ответственность взяла на себя группировка «Ирландская республиканская армия» (ИРА). В воскресенье, 12 ноября, угроза взрыва в Оме была объявлена спустя 30 лет, когда взрывное устройство ИРА убило 12 человек в городе Эннискиллен в Северной Ирландии.

День поминовения в Великобритании традиционно проходит в ближайшее к 11 ноября воскресенье ко дню заключения перемирия в Первой мировой войне. В память о погибших британцы возлагают цветы к мемориалам, а также носят на лацканах пальто и курток маковые цветки, которые символизируют память.