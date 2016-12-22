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Emirates приобретет лайнеры Boeing 787 Dreamliner за $15 млрд
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Emirates приобретет лайнеры Boeing 787 Dreamliner за $15 млрд
Бизнес, 21:40
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Emirates приобретет лайнеры Boeing 787 Dreamliner за $15 млрд

Авиакомпания Emirates подписала с корпорацией Boeing контракт на покупку 40 самолетов Boeing 787-10 Dreamliners. Стоимость сделки — $15,1 млрд. Об этом говорится на сайте Boeing.

Сделка была заключена на полях Международного авиасалона в Дубае.

«Это всегда было стратегией Emirates — инвестировать в самые передовые и эффективные самолеты, и заказы, оформленные сегодня, отражают это. Сегодняшнее объявление также говорит о нашей уверенности в будущем авиации в Объединенных Арабских Эмиратах», — сказал главный исполнительный директор Emirates Шейх Ахмед бин Саид Аль-Мактум.

Первые лайнеры авиакомпания получит в 2022 году. В Boeing отметили, что соглашение укрепляет «давнее партнерство» между компаниями и способствует поддержанию свыше 75 тыс. рабочих мест в Соединенных Штатах.

Теги: Emirates , Boeing 787 Dreamliner , авиалайнеры
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