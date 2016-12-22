Одна из гитар Боба Дилана ушла с молотка почти за $400 тыс. в США
Общество, 20:41
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Одна из гитар Боба Дилана ушла с молотка почти за $400 тыс. в США
Одна из гитар американского поэта и музыканта Боба Дилана продана на аукционе в Далласе (штат Техас) за $396,5 тыс. Об этом сообщает Billboard.
Как сообщается на сайте американского аукционного дома Heritage Auctions, Дилан купил акустическую гитару марки Martin модели D-28 в 1963 году. Музыкант играл на ней более десяти лет. В 1970-х Боб Дилан продал инструмент гитарному мастеру за $500.
Стартовая стоимость лота составила $250 тыс.
Боб Дилан — американский автор-исполнитель, художник, писатель и киноактер. В 2016 году он получил Нобелевскую премию по литературе. Как заявляли члены Нобелевского комитета, она была присуждена музыканту за «создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции».