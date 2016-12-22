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На севере Москвы в жилом доме произошел пожар
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На севере Москвы в жилом доме произошел пожар
Общество, 19:41
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На севере Москвы в жилом доме произошел пожар

На севере Москвы в жилом доме в Лазоревом проезде произошел пожар, в результате два человека пострадали. Об этом говорится на сайте столичного ГУ МЧС.

Инцидент произошел в Лазоревом проезде, 4, в одной из квартир на седьмом этаже. По данным спасателей, площадь пожара составила 30 кв. м.

«Из горевшей квартиры были спасены всего девять человек, один из них ребенок, двое пострадавших переданы наряду скорой для оказания медицинской помощи», — сказано в сообщении.

Пожар был ликвидирован в 18:08.

Ранее в Москве загорелась квартира в одном из домов в Хибинском проезде. Площадь возгорания составила 15 кв. м, в результате произошедшего погибла женщина.
 

Теги: Москва , Пожар
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