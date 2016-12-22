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Премьер Испании впервые после проведения референдума посетил Каталонию
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Премьер Испании впервые после проведения референдума посетил Каталонию
Каталония хочет независимости, 19:07
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Премьер Испании впервые после проведения референдума посетил Каталонию

Премьер-министр Испании Мариано Рахой впервые посетил Барселону после проведения референдума о независимости в испанском регионе Каталония. Об этом сообщает газета El Pais.

Поездка Рахоя приурочена к выдвижению его коллеги по Народной партии Шавьера Альбиоля кандидатом для участия в местных выборах в Каталонии, назначенных властями Испании на 21 декабря.

Комментируя действия Мадрида в отношении Каталонии (когда была применена 155-ая статья Конституции и приостановлена автономия региона) Рахой заявил, что так поступила бы «каждая соседствующая с Испанией страна». «Все находятся под верховенством закона», — заметил премьер.

На выступление главы испанского правительства, как отмечает издание, пришло свыше 1,2 тыс. человек.

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Фотогалерея

Парламент Каталонии 27 октября после референдума принял декларацию о независимости региона. В ответ Мадрид применил 155-ю статью Конституции, введя прямое правление и отправив в отставку региональное правительство во главе с Карлесом Пучдемоном. Каталонский парламент был также распущен. Власти Испании назначили новые выборы в заксобрание региона на 21 декабря.

Экс-президент женералитата не стал дожидаться новых выборов и уехал в Брюссель, заявив при этом, что не намерен просить политического убежища. Незадолго до этого Пучдемон пообещал сформировать «правительство в изгнании». Оставшиеся в Испании экс-спикер регионального парламента Карме Форкадель и восемь бывших членов правительства были арестованы.

Теги: Испания , Каталония , Мариано Рахой , референдум о независимости
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