Саакашвили призвал создать у Рады «лагерь методов демократической борьбы»

Палаточный лагерь протестующих у здания Верховной рады в Киеве должен стать «тренировочным лагерем», заявил бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской областной администрации Михаил Саакашвили, выступая перед протестующими, передает телеканал «112 Украина».

«Формат этого лагеря должен поменяться. Это должен быть тренировочный лагерь. Сюда уже с завтрашнего, послезавтрашнего дня заедут дополнительно люди, которые будут обучаться методам мирной демократической борьбы. Новые люди будут готовы управлять государством вместо них», — заявил политик.

«Мы заполним все майданы Украины, если захотим», — также заявил он.

По данным телеканала, в акции, получившей название «Марш возмущенных», участвовали около 500 человек, их сопровождали около 300 полицейских, нарушений зафиксировано не было. Следующую акцию сторонники Саакашвили проведут 19 ноября, митинги будут проходить каждое воскресенье до 3 декабря. Если к этой дате власти не выполнят требования протестующих, Саакашвили пообещал начать процедуру «народного импичмента» президента страны, передает телеканал.

Саакашвили призывал своих сторонников выйти в воскресенье на митинг в поддержку идеи объявить президенту страны Петру Порошенко импичмент и принять закон об антикоррупционном суде. До этого бывший глава Одесской области выступал 29 октября за досрочные выборы президента и парламента на Украине. Палаточный лагерь у стен Верховной рады появился 17 октября, палатки стали устанавливать активисты «Движения новых сил» Михаила Саакашвили.