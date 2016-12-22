В Казахстане во время рыбалки утонули двое российских военных
Общество, 15:57
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В Казахстане во время рыбалки утонули двое российских военных
Двое российских военнослужащих утонули во время рыбалки в Карагандинской области Казахстана. Об этом РБК сообщили в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
ЧП произошло в 150 км от города Приозерск. Двое военных 1981 года рождения и 1985 года рождения выехали на рыбалку и не вернулись.
«Сообщение [о ЧП] поступило в ночь на 12 ноября. Тело одного нашли, второго — ищут», — сказали в ведомстве. Спасатели подчеркнули, что утонувшие служили в российской войсковой части N03080. К поискам их тел подключились также сослуживцы из части, спасатели и местное население.