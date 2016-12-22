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Власти рассказали о мародерах на руинах обрушившегося дома в Ижевске
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Власти рассказали о мародерах на руинах обрушившегося дома в Ижевске
Общество, 14:26
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Власти рассказали о мародерах на руинах обрушившегося дома в Ижевске

После обрушения жилого дома в Ижевске мародеры попытались украсть оставшиеся на руинах вещи, рассказал глава Удмуртии Александр Бречалов, передает «Интерфакс». Правоохранительные органы пресекли попытку преступления.

«Вывозились естественно обломки, мусор, там оставались какие-то личные вещи. И попытка [мародерства] была. Но она пресечена была в первые минуты», — рассказал Бречалов. Глава региона заявил, что это была единственная попытка похитить вещи жильцов.

Накануне управление МВД по Удмуртии сообщило, что полицейские ведут охрану остатков здания от мародеров. К оцеплению дома были привлечены 50 сотрудников правоохранительных органов.

Разбор завалов обрушившегося дома в Ижевске. Фоторепортаж Еще 8 фото
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 Девятиэтажный дом в Ижевске обрушился 9 ноября из-за взрыва бытового газа. В результате погибли семь человек, в том числе двое детей. Взрыв газа был организован сыном хозяйки одной из квартир, Александром Копытовым, который намерено отсоединил газовый шланг от плиты. После задержания он дал признательные показания, объяснив свои действия неприязнью к соседям. Следователи полагают, что у Копытова могут быть психические отклонения. Емы были предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).

Теги: Ижевск , мародерство
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