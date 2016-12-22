В Совфеде ответили на обвинение в «перекрашивании» солдат в миротворцев

Заявление ​секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Турчинова о том, что Россия намерена «перекрасить» своих солдат в миротворцев для отправки в Донбасс, выглядит «чушью». Об этом, как передает «РИА Новости», заявил первый замглавы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Ладно бы подобную чушь нес какой-нибудь депутат Верховной рады, но секретарь Совета нацбезопасности и обороны — это совсем не вяжется с такой серьезной должностью», — заявил Клинцевич. Сенатор добавил, что Турчинову вместо этого следует заняться настоящими проблемами национальной безопасности Украины.

Накануне Турчинов обвинил Россию в стягивании дополнительных сил к Донбассу. По мнению украинского политика, Москва намерена отправить своих солдат в регион под видом миротворцев. «Но все попытки России «перекрасить» свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными», — заявил он.

Россия и Украина расходятся во мнении о том, где следует размещать миротворцев в Донбассе и какой должна быть их численность. Москва полагает, что миротворческие силы должны быть направлены на линию разграничения, в то время как Киев настаивает на их появлении и на границе непризнанных республик с Россией.

Украина, США, Германия и Франция работают над совместным проектом резолюции ООН о вводе миротворцев в регион. По данным WSJ, численность миротворческого контингента по этому плану может достигать 20 тыс. человек.