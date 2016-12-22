Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,50 59,19 EUR Нал. 69,30 68,86 USD Бирж. 59,22 -0,07 EUR Бирж. 69,08 +0,03 USD ЦБ. 59,28 +0,03 EUR ЦБ. 68,98 +0,19 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6450,00 +94,87 ММВБ 2169,26 -0,66% РТС 1156,74 -0,40% Brent 63,60 -0,33% DJIA 23422,21 -0,17% Nasdaq 6750,94 +0,01% FTSE 7432,99 -0,68%
На Дальнем Востоке построят филиал лагеря «Артек»
Лента новостей
Кремль объяснил срыв встречи Путина и Трампа отсутствием «гибкости» у США 14:01, Политика В Совфеде ответили на обвинение в «перекрашивании» солдат в миротворцев 13:55, Политика Вековые традиции: как Zippo завоевала потребителя навсегда 13:23, РБК и Промсвязьбанк На Дальнем Востоке построят филиал лагеря «Артек» 13:22, Общество Лионель Месси пропустит матч против Нигерии в Краснодаре 13:02, Спорт Прощание с Михаилом Задорновым в Москве пройдет в закрытом режиме 12:48, Общество В японском порту нашли тело российского моряка 12:26, Общество Власти дадут жителям обрушившегося в Ижевске дома новые квартиры 12:20, Общество Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 12:15, РБК и Phillips Давка на входе и выходе, рекорд и Месси: в Москве открылись «Лужники» 12:00, Спорт  В Ираке семь человек погибли при крушении вертолета Ми-17 11:51, Общество Краткая история портрета: как рассказать о себе потомкам 11:46, РБК и Huawei «Реал» потратит 200 млн на звездного футболиста 11:24, Спорт Польша напомнила о мешающем диалогу «прославлении» националистов в Киеве 11:21, Политика Чем закончились попытки создать вечный двигатель 11:18, Фотогалерея  Жителей обрушившегося дома в Ижевске пустили в квартиры 11:12, Общество Россия и Индия подпишут контракт о поставке 200 вертолетов Ка-226 10:35, Бизнес WSJ рассказала о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в России 10:23, Бизнес Число банкротств компаний приблизилось к историческому рекорду 10:11, Экономика Семь человек пострадали при пожаре в Анадыре 09:58, Общество Трамп рассказал о планах Китая ужесточить санкции против КНДР 09:41, Политика Россия и Филиппины подпишут соглашения об атомной энергетике и транспорте 08:54, Политика 40 однопартийцев премьера Британии выступили за ее отставку 08:42, Политика СМИ узнали о воссоединении группы Spice Girls в 2018 году 08:15, Общество Трамп назвал «дураками» противников хороших отношений с Россией 07:28, Политика Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли России в выборах в США 07:07, Политика Оппозиция Венесуэлы приостановила диалог с властями 06:37, Общество Путин и Трамп заявили о важности сохранить единство и суверенитет в Сирии 06:07, Политика
На Дальнем Востоке построят филиал лагеря «Артек»
Общество, 13:22
0
На Дальнем Востоке построят филиал лагеря «Артек»

В Приморском крае появится филиал детского лагеря «Артек», говорится в сообщении администрации региона. Разместить его планируется в Хасанском районе, граничащем с КНДР и Китаем.

Вопрос создания филиала «Артека» в Приморье глава региона Андрей Тарасенко обсудил с главой Хасанского района Сергеем Овчинниковым. Тарасенко отметил, что за счет уникальной природы этой местности она подходит для развития детского отдыха. Тарасенко поручил найти участок территории района, на котором можно было бы построить дальневосточный филиал лагеря «Артек».

​«Для «Артека» нужно около четырех гектаров. Я договорился с руководством «Артека» о создании здесь филиала. И для краевого детского лагеря тоже нужно подобрать землю. Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь, в своем родном крае, отдыхать у моря», — рассказал глава региона.

Международный детский центр «Артек» был открыт в Крыму как пионерский лагерь в 1925 году. В советские годы лагерь ежегодно посещали несколько десятков тысяч детей. В 2008 году власти Украины решили на базе лагеря создать центр украинского национального воспитания. После 2014 года и вхождения Крыма в состав России лагерь был преобразован в Международный детский центр «Артек» под управлением Минобрнауки. Летом 2017 года лагерь посетил Владимир Путин. До этого, в марте, правительство выделило 1,5 млрд руб. для проектирования и строительства в «Артеке» концертно-эстрадного комплекса.

Теги: «Артек» , Привморье
Главное
Кремль объяснил срыв встречи Путина и Трампа отсутствием «гибкости» у США Политика
Материалы по теме
Бастрыкин открыл в «Артеке» смену «Юный следователь» Общество
В Крыму осудили бизнесменов за попытку дать взятку руководству «Артека» Общество
Владимир Путин встретится с детьми в «Артеке» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку