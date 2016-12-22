На Дальнем Востоке построят филиал лагеря «Артек»

В Приморском крае появится филиал детского лагеря «Артек», говорится в сообщении администрации региона. Разместить его планируется в Хасанском районе, граничащем с КНДР и Китаем.

Вопрос создания филиала «Артека» в Приморье глава региона Андрей Тарасенко обсудил с главой Хасанского района Сергеем Овчинниковым. Тарасенко отметил, что за счет уникальной природы этой местности она подходит для развития детского отдыха. Тарасенко поручил найти участок территории района, на котором можно было бы построить дальневосточный филиал лагеря «Артек».

​«Для «Артека» нужно около четырех гектаров. Я договорился с руководством «Артека» о создании здесь филиала. И для краевого детского лагеря тоже нужно подобрать землю. Нам нужен в Приморье такой лагерь, чтобы не возить детей куда-то далеко, а чтобы они могли здесь, в своем родном крае, отдыхать у моря», — рассказал глава региона.

Международный детский центр «Артек» был открыт в Крыму как пионерский лагерь в 1925 году. В советские годы лагерь ежегодно посещали несколько десятков тысяч детей. В 2008 году власти Украины решили на базе лагеря создать центр украинского национального воспитания. После 2014 года и вхождения Крыма в состав России лагерь был преобразован в Международный детский центр «Артек» под управлением Минобрнауки. Летом 2017 года лагерь посетил Владимир Путин. До этого, в марте, правительство выделило 1,5 млрд руб. для проектирования и строительства в «Артеке» концертно-эстрадного комплекса.