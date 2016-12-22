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В японском порту нашли тело российского моряка
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В японском порту нашли тело российского моряка
Общество, 12:26
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В японском порту нашли тело российского моряка

В порту японского города Имидзу (расположен на северном побережье основного японского острова Хонсю) обнаружено тело россиянина, передает региональная газета северных регионов Японии Kita Nihon Shimbun. Тело обнаружено на борту грузового судна, плавающего под флагом Того. В полицию об обнаружении тела сообщил другой член экипажа.

Генконсульство России в городе Ниигата подтвердило смерть моряка, на его голове были обнаружены следы крови, передает ТАСС. По данным сотрудника генконсульства, тело россиянина нашли в его каюте около 8 часов утра по местному времени (около 2 часов ночи мск) со следами крови на голове. Медики констатировали его смерть. По словам собеседника агентства, обстоятельства смерти выясняет полиция вместе с береговой охраной.

РБК отправил запрос в консульство в Ниигата, на звонки в консульстве не ответили. В посольство России в Токио не смогли оперативно прокомментировать РБК информацию о смерти россиянина.

Теги: Япония , россиянин , смерть
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