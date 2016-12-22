Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,47 59,19 EUR Нал. 69,31 68,86 USD Бирж. 59,22 -0,07 EUR Бирж. 69,08 +0,03 USD ЦБ. 59,28 +0,03 EUR ЦБ. 68,98 +0,19 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6168,23 -186,90 ММВБ 2169,26 -0,66% РТС 1156,74 -0,40% Brent 63,60 -0,33% DJIA 23422,21 -0,17% Nasdaq 6750,94 +0,01% FTSE 7432,99 -0,68%
В Ираке семь человек погибли при крушении вертолета Ми-17
Лента новостей
В японском порту нашли тело российского моряка 12:26, Общество Власти дадут жителям обрушившегося в Ижевске дома новые квартиры 12:20, Общество Давка на входе и выходе, рекорд и Месси: в Москве открылись «Лужники» 12:00, Спорт  В Ираке семь человек погибли при крушении вертолета Ми-17 11:51, Общество Краткая история портрета: как рассказать о себе потомкам 11:46, РБК и Huawei «Реал» потратит 200 млн на звездного футболиста 11:24, Спорт Польша напомнила о мешающем диалогу «прославлении» националистов в Киеве 11:21, Политика Чем закончились попытки создать вечный двигатель 11:18, Фотогалерея  Жителей обрушившегося дома в Ижевске пустили в квартиры 11:12, Общество Россия и Индия подпишут контракт о поставке 200 вертолетов Ка-226 10:35, Бизнес WSJ рассказала о «поражении» фермеров США из-за урожая пшеницы в России 10:23, Бизнес Как заработать на современном искусстве, даже если вы не миллионер 10:15, РБК и Phillips Число банкротств компаний приблизилось к историческому рекорду 10:11, Экономика Семь человек пострадали при пожаре в Анадыре 09:58, Общество Трамп рассказал о планах Китая ужесточить санкции против КНДР 09:41, Политика Россия и Филиппины подпишут соглашения об атомной энергетике и транспорте 08:54, Политика 40 однопартийцев премьера Британии выступили за ее отставку 08:42, Политика СМИ узнали о воссоединении группы Spice Girls в 2018 году 08:15, Общество Трамп назвал «дураками» противников хороших отношений с Россией 07:28, Политика Трамп согласился с обвинениями спецслужб о роли России в выборах в США 07:07, Политика Оппозиция Венесуэлы приостановила диалог с властями 06:37, Общество Путин и Трамп заявили о важности сохранить единство и суверенитет в Сирии 06:07, Политика В Колумбии при падении автобуса в пропасть погибли три человека 05:18, Общество Трамп рассказал о своих трудных попытках «оставаться другом» лидеру КНДР 04:58, Политика В Аргентине авиалайнер столкнулся с дроном 04:27, Общество На Сахалине циклон оставил без света шесть населенных пунктов 03:47, Общество Операторы Yota и «МегаФон» сообщили о сбоях в работе сети и интернета 03:29, Технологии и медиа В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали Курский вокзал 03:16, Общество
В Ираке семь человек погибли при крушении вертолета Ми-17
Общество, 11:51
0
В Ираке семь человек погибли при крушении вертолета Ми-17

В Ираке в провинции Ваcит разбился вертолет Ми-17, принадлежащий армии. В результате погибли семеро военных, говорится в сообщении пресс-службы иракских ВВС в Facebook.

Согласно заявлению пресс-службы армии Ирака, крушение произошло во время тренировочной миссии. По данным источников, как пишет Iraqi News, инцидент произошел к востоку от авиабазы Эль-Кут, где вертолет поднялся в воздух. Причины инцидента не сообщаются.

Вертолет Ми-17, производимый в России — это экспортная модификация военно-транспортного самолета Ми-8. Контракт на поставку этих машин в Ирак в модификации Ми-171Ш был подписан в 2007 году.

Ранее, 11 ноября стало известно, что в Иране разбился истребитель Су-22. Он принадлежал Военно-воздушным силам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Пилот в результате крушения погиб.

Теги: Ирак , Ми-17
Главное
Число банкротств компаний приблизилось к историческому рекорду Экономика
Материалы по теме
В Коми вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку Общество
Россия и Индия подпишут контракт о поставке 200 вертолетов Ка-226 Бизнес
Al Arabiya сообщил о гибели саудовского принца при крушении вертолета Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку