В Ираке семь человек погибли при крушении вертолета Ми-17

В Ираке в провинции Ваcит разбился вертолет Ми-17, принадлежащий армии. В результате погибли семеро военных, говорится в сообщении пресс-службы иракских ВВС в Facebook.
Согласно заявлению пресс-службы армии Ирака, крушение произошло во время тренировочной миссии. По данным источников, как пишет Iraqi News, инцидент произошел к востоку от авиабазы Эль-Кут, где вертолет поднялся в воздух. Причины инцидента не сообщаются.
Вертолет Ми-17, производимый в России — это экспортная модификация военно-транспортного самолета Ми-8. Контракт на поставку этих машин в Ирак в модификации Ми-171Ш был подписан в 2007 году.
Ранее, 11 ноября стало известно, что в Иране разбился истребитель Су-22. Он принадлежал Военно-воздушным силам иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Пилот в результате крушения погиб.