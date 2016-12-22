Жителей обрушившегося дома в Ижевске пустили в квартиры

В Ижевске местные власти начали пускать жильцов наименее пострадавших подъездов обрушившегося дома в квартиры для оценки ущерба. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглаву администрации города Сергея Задорожного.

Накануне на сайте городской администрации был опубликован график осмотра квартир. В свои квартиры пустят жильцов 1, 2, и 3 подъездов. В обходе жилых помещений принимают участие представители управляющей компании и газовой компании. По словам Задорожного при этом также будут присутствовать спасатели и представители Следственного комитета, которые продолжат опрос жильцов.

«Это следующий этап обследования состояния дома. Мы уже вместе с жильцами зайдем в каждую квартиру с первого по третий подъезды, это с 1 по 101 квартиру и проведем детальное обследование состояния квартир и состояние общедомового имущества», — рассказал он.

Сейчас в сохранившиеся квартиры обрушившегося дома уже даны свет, горячая и холодная вода. Специальная комиссия проведет обследование состояния дома, после чего будет дано заключение о его пригодности для дальнейшей эксплуатации.

Обрушение жилого девятиэтажного дома в Ижевске произошло 9 ноября. Причиной произошедшего стал взрыв бытового газа. В результате погибли семь человек, в том числе двое детей.

Как позднее установили следователи, взрыв газа был организован намерено. 10 ноября, был задержан сын хозяйки квартиры, где произошел взрыв, Александр Копытов. В СКР сообщили, что следствие подозревает Копытова в психических отклонениях, с ним будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза. Ему были предъявлены обвинения по по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом).