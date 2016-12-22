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Россия и Индия подпишут контракт о поставке 200 вертолетов Ка-226
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Россия и Индия подпишут контракт о поставке 200 вертолетов Ка-226
Бизнес, 10:35
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Россия и Индия подпишут контракт о поставке 200 вертолетов Ка-226

Холдинг «Вертолеты России» и Минобороны Индии договорились о поставке 200 вертолетов Ка-226, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на гендиректора холдинга Андрея Богинского. Контракт должен быть подписан в конце 2017 — начале 2018 года.

«В конце этого года, но скорее всего в начале следующего года мы подпишем контракт на поставку 200 вертолетов Ка-226 для министерства обороны Индии», — рассказал Богинский. Кроме того, он рассказал, что на авиасалоне «Дубай-2017», который пройдет с 12 по 16 ноября, холдинг должен подписать с индийскими клиентами контракт на поставку вертолетов Ми-171А2.

Богинский подчеркнул, что сотрудничество Росии и Индии в сфере поставок авиатехники развивается. В частности, он отметил успешную работу совместного предприятия по сборке вертолетов и их сервисному обслуживанию в Индии.

Соглашение о создании совместного предприятия — индийско-российской вертолетной компании по производству вертолетов Ка-226Т, — было подписано по итогам встречи президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди во время саммита БРИКС на Гоа. В «Вертолетах России» тогда уточнили, что производство вертолетов в случае заключения контракта займет порядка девяти лет. На этих же переговорах две страны договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и производстве в интересах ВМС Индии фрегатов проекта 11356.

Ка-226Т — это современная версия вертолета Ка-26, разработанного в 1960-х годах. Новый вертолет на базе Ка-26 был разработан в конце 1990-х — начале 2000-х. Его военная модификация способна перевозить грузы, вести целеуказание и патрулирование местности. На борту Ка-226Т могут разместиться до 7 десантников или 1,5 тонны груза.

Теги: Индия , «Вертолеты России» , Ка-226
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