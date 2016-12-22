Семь человек пострадали при пожаре в Анадыре

В городе Анадырь в результате пожарав жилом доме пострадали семь человек, в том числе двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой начальник главного управления МЧС Чукотского автономного округа Руслана Назарова.
«Загорелась квартира на третьем этаже последнего подъезда дома на ул. Отке 30 а. Пострадали семь человек, наиболее тяжело женщина и двое ее детей 3 и 12 лет, которые сейчас находятся в реанимационном отделении», — рассказал Назаров.
Женщина и дети получили травмы когда выпрыгивали из окна, спасаясь от пожара, добавил он. По его словам, они могут быть отправлены на лечение в другой регион, однако сейчас они нетранспортабельны. Еще четверо пострадавших, жильцы соседних квартир, отравились угарным газом.
По предварительной версии, причиной пожара стало короткое замыкание. На ликвидацию огня пожарным потребовалось около часа. Губернатор региона Роман Колпин пообещал оказать всем пострадавшим помощь в размере 100 тыс руб. каждому.