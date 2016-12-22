Россия и Филиппины подпишут соглашения об атомной энергетике и транспорте

Во время предстоящего визита Дмитрия Медведева в Манилу Россия и Филиппины планируют подписать соглашения в сфере атомной энергетики и транспорта. Об этом, как пишет Manila Times, заявил пресс-секретарь филиппинского президента Гарри Рок.
О планах по сотрудничеству двух стран в инфраструктурных проектах Рок рассказал по итогам встречи президентов Родриго Дутерте и Владимира Путина на саммите АТЭС во Вьетнаме. По его словам во время переговоров Путин заявил, что отношения Москвы и Манилы «позитивны и конструктивны». «Русские хотят торговать с Филиппинами. Есть российские компании, которые хотели бы инвестировать в транспортные проекты, в том числе и метро. Путин особо упомянул о заинтересованности в строительстве легкого метрополитена для [городов] Багио и Ла-Тринидад», — рассказал он.
Отдельно Рок выделил и возможное сотрудничестве в сфере мирного атома. «В России есть корпорации, которые хотели бы заниматься совместным бизнесом в области энергетики, и есть компания, которая занимается атомной энергетикой, которая хотела бы иметь деловые отношения с Филиппинами», — сообщил Рок.
Еще одним направлением сотрудничества двух стран является военное партнерство. Рок напомнил о том, что Россия в октябре передала филиппинской армии 20 военных грузовиков и 5 тыс. автоматов Калашникова для борьбы с исламистами. Поставки российской военной техники на Филиппины будут продолжаться, рассказал представитель Дутерте. Он сообщил, что в будущем ожидается новый визит в страну главы российского Минобороны Сергея Шойгу. Кроме того, в Манилу может быть назначен российский военный атташе. В сфере поставок техники Россия и Филиппины обсуждают закупки самолетов, вертолетов и боевых кораблей, добавил Рок.
Партия военного снаряжения и оружия была передана Россией Филиппинам 25 октября. Она была доставлена на борту большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев». Тогда же стало известно, что Россия намерена передать Филиппинам большой объем боеприпасов. На военные поставки из России обратил внимание Пентагон. Глава американского военного ведомства Джеймс Мэттис назвал это «суверенным решением Филиппин».