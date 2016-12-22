СМИ узнали о воссоединении группы Spice Girls в 2018 году

Британская поп-группа Spice Girls вновь воссоединится в 2018 году, пишет The Sun со ссылкой на источники. С момента распада группы в 2001 году это будет уже их четвертая попытка реализовать совместный проект.

Все пять участниц Spice Girls — Мелани Браун, Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Джери Холлиуэлл, — должны объединиться для записи нового альбома и совместного проекта. Инициатором возрождения группы стала Мелани Чисхолм (Мэл Си). Издание отмечает, что планы осложняются не слишком хорошими отношениями между участницами, которые уже заняты на собственных сольных проектах.

Во время прошлой попытки воссоединения, в 2016 году, лишь трем певицам (Джери Холлиуэлл, Эмме Бантон и Мелани Браун) удалось договориться о совместной работе. Тем не менее ожидается, что в этот раз в состав возрожденной группы войдут все пять бывших участниц Spice Girls, в том числе и Виктория Бэкхем, которая ранее отказывалась принимать в этом участие.

Группа Spice Girls, основанная в 1994 году, оказалась одной из самых успешных женских поп-групп в истории. Она существовала до 2000 года, когда было объявлено о ее распаде. После этого предпринимались три попытки ее возрождения — в 2007, 2012 (тогда группа выступила на закрытии летних Олимпийских игр в Лондоне) и 2016.