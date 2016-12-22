Трамп назвал «дураками» противников хороших отношений с Россией

Президент США Дональд Трамп назвал противников хороший отношений с Россией «ненавистниками» и «дураками». Об этом глава государства написал в своем Twitter:

Трамп считает, что в проблемах Северной Кореи, Сирии, Украины и терроризма Россия может «очень помочь». «Когда все эти ненавистники и дураки поймут, что хорошие отношения с Россией — это хорошо, а не плохо. Они все время играют в политику, плохую для нашей страны», — посетовал американский президент.

Ранее сообщалось, что Трамп отметил «отсутствие нужной химии» в отношениях между Путиным и предыдущим президентом США — Бараком Обамой. Он добавил, что демократам — как его предшественникам, так и у его сопернице на выборах и главе Госдепартамента в президентство Обамы Хиллари Клинтон — «было не по силам» наладить сотрудничество с Москвой. Трамп выразил надежду, что у него с Путиным будут «отличные отношения», так как у них «хорошее чувство друг друга».

В ходи саммита АТЭС во вьетнамском Дананге 11 ноября полноценной встречи Путина и Трампа так и не состоялось, по мнению американского президента, из-за расхождения в графиках. Путин объяснил это тем, что отношения Москвы и Вашингтона пока «не вышли из кризиса». Тем не менее, во время коротких встреч была согласована декларация по Сирии, в которой оба лидера заверили приверженность единству и территориальной целостности страны, а также в светском характере сирийского государства. Стороны подтвердили, что судьба Сирии должна решаться на переговорах всех политических сил в Женеве.