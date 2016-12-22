В Дагестане в ДТП погиб подполковник полиции
Общество, 02:27
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В Дагестане в ДТП погиб подполковник полиции
В аварии близ Махачкалы погиб подполковник полиции, заявили в республиканском управлении МВД. Об этом сообщает «Интерфакс»
Как рассказали в полиции, ДТП произошло на федеральной трассе «Кавказ» в Кумторкалинском районе Дагестана. Водитель выехал на встречную полосу, затем — на обочину. Автомобиль перевернулся. » По предварительным данным, погиб офицер полиции», — заявили в полиции.
О других пострадавших не сообщается.
Как добавили в МВД. ведомство начало проверку по факту произошедшего. Источник «Интерфакс» в дагестанской полиции сообщил, что погибший офицер имел звание подполковника.
«РИА Дагестан» сообщает, что авария произошла в местности «Черные камни».