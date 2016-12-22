В Ярославле из-за угрозы взрыва эвакуировали ТЦ, кинотеатры и кафе

В Ярославле после звонков о «минировании» людей эвакуировали из торговых центров, гостиниц, кинотеатров и кафе, заявили в полиции. Об этом сообщает «Ярославский регион».

По данным правоохранительных органов, эвакуируют людей из торговых центров торговые «Альтаир», «Аура» и «Рио»; гостиниц «Ринг Премьер Отель», «Ройал», «Турист», «Любим», кафе «Пятое авеню», «Волга Волга», «Я люблю тебя жизнь» и других мест массового скопления людей.

Портал 76.ru сообщает, что общее число эвакуированных заведений достигло 21. Издание рассказало, что кроме общественных зданий и учреждений был эвакуирован и один жилой дом.

Как заявили источники в местных органах власти агентству «РИА НОвости», сообщения о «минировании» поступали из-за границы.

В Перми 9 ноября из-за ложных сообщений об угрозе взрыва были эвакуированы шесть торговых центров. До этого «телефонные террористы» вновь обрушились на Москву: 5 ноября в столице были эвакуированы Большой театр, ГУМ, спорткомплекс «Олимпийский», несколько крупных торговых центров и кинотеатров.

Волна «телефонного терроризма» идет с 10 сентября. За это время из-за ложный звонков о минировании были неоднократно эвакуированы общественные, торговые здания, объекты инфраструктуры, учебные и государственные учреждения в сотнях городов по всей стране. Ни одно из сообщений о «минировании» не подтвердилось.

