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В Киеве заявили о плане России «перекрасить» свои войска в миротворцев
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В Киеве заявили о плане России «перекрасить» свои войска в миротворцев
Украинский кризис, 00:18
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В Киеве заявили о плане России «перекрасить» свои войска в миротворцев

Россия стягивает к Донбассу дополнительные силы, чтобы «перекрасить» их под миротворцев ООН, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов. Об этом сообщает «Украинская правда».

Турчинов отметил, что переговоры о вводе миротворцев ООН на Донбасс «очень серьезные». «Но все попытки России «перекрасить» свои силы, которые она уже начала стягивать до границ Украины, под миротворческие будут напрасными», — сказал секретарь СНБО.

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Турчинов объяснил свою уверенность возможным принятием закона о реинтеграции Донбасса, который «не позволит России реализовать свои замыслы». Закон находится на рассмотрении в Верховной Раде.

11 ноября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что подготовленный Украиной, США, Германией и Францией проект резолюции ООН о миротворцах в Добассе «фактически готов». Как сообщила в своей публикации Wall Street Journal, согласно этому проекту предлагаемый размер миротворческого контингента достигает 20 тыс. военнослужащих. В Совете Федерации России увидели угрозу в таком количестве иностранных военных на востоке Украины.

Киев призывал к введению миротворцев в Донбасс с начала конфликта — с 2014 года. В сентябре президент России Владимир Путин допустил размещение контингента ООН, но только на линии соприкосновения сторон. В ответ президент Украины Петр Порошенко заявил о необходимости размещения миротворческих сил на всей территории Донбасса. Впоследствии Путин также счел возможным размещение миротворцев на территории непризнанных республик — ЛНР и ДНР. Это означает, в том числе, возможный контроль сил ООН над российско-украинской границей. В то же время Путин предрек возможность «бойни» в случае закрытия пограничных переходов между российской территорией и ДНР и ЛНР «до решения политических вопросов».


 

Теги: Россия , Украина , Донбасс , миротворцы , Александр Турчинов
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