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Активисты сообщили о нападении на координатора штаба Навального в Сочи
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Активисты сообщили о нападении на координатора штаба Навального в Сочи
Политика, 23:03
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Активисты сообщили о нападении на координатора штаба Навального в Сочи

В Сочи избили координатора штаба оппозиционера Алексея Навального Константина Зыкова. Нападение носит «явно политический характер», написали активисты сочинского штаба на официальном аккаунте в Twitter.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Попкова передает, что нападение произошло на улице Роз напротив доме № 39. Он рассказал, что координатор штаба прошел по улице, когда сзади к нему подбежал мужчина, схватил его за плечо и ударил два раза по лицу. После этого неизвестный скрылся, сказал адвокат.

Попков добавил, что координатор штаба Навального снял побои в больнице, пришел в полицию Центрального района города и «пытался сдать заявление о преступлении».

Наиболее резонансное из нападений на активистов команды Навального произошло в середине сентября. Тогда мужчина ударил координатора столичного штаба оппозиционера Николая Ляскина металлической трубой по голове. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. По факту нападения полиция возбудила дело по по ч. 1 ст. ​213 УК РФ (хулиганство), максимальное наказание по которой предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Адвокат Ляскина заявлял о желании пострадавшего переквалифицировать дело в ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, совершенное в целях прекращения деятельности либо из мести за такую деятельность), максимальное наказание по которой уже от 12 до 20 лет, а в некоторых случаях — пожизненное заключение. В конце сентября подозреваемый в нападении заявил на допросе, что инцидент был инсценировкой, за которую заплатил ему сам Ляскин.

Теги: Сочи , штаб , нападение , Алексей Навальный , координатор
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