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Телеканал «ТВ Центр» выразил соболезнования в связи со смертью Ноткина
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Телеканал «ТВ Центр» выразил соболезнования в связи со смертью Ноткина
Общество, 21:11
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Телеканал «ТВ Центр» выразил соболезнования в связи со смертью Ноткина

Телеканал «ТВ Центр» выразил соболезнования родным и близким скончавшегося ведущего Бориса Ноткина. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Ноткин был найден мертвым в Одинцовском районе Подмосковья. По данным телеканала, он был тяжело болен. Ведущий умер на 76-м году жизни.

Агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщало, что Ноткин покончил с собой. По данным собеседника агентства, у ведущего был неоперабельный рак 4-й стадии. Источник РБК на канале «ТВ Центр» подтвердил, что Ноткин совершил суицид. «Да [самоубийство]. Но ждем официального подтверждения от МВД», — сказал собеседник РБК.

Ноткин был одним из руководителей «ТВ Центра», вел передачу «Приглашает Борис Ноткин», которая транслировалась в эфире до 2015 года. Кроме того, ведущий был два раза номинирован на телевизионную премию «ТЭФИ» в 1995 году и 1996 году. Ноткин также был членом общественного совета Российского еврейского конгресса.

В июне 2007 года ведущий был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественного телевидения и многолетнюю работу. В ноябре 2011 году он получил орден Дружбы.

Теги: смерть , "ТВ Центр" , Борис Ноткин
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