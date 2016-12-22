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Москва направила ноту Болгарии из-за осквернения памятника «Алёша»
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Москва направила ноту Болгарии из-за осквернения памятника «Алёша»
Общество, 20:05
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Москва направила ноту Болгарии из-за осквернения памятника «Алёша»

Посольство России в Болгарии направило ноту болгарским властям с требованием привлечь к ответственности людей, которые осквернили памятник советскому солдату-освободителю «Алёша» в городе Пловдив. Об этом ​в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Никакие оскорбления не смогут повлиять на нашу бескомпромиссную позицию в отношении недопустимости переписывания итогов Второй мировой войны и оправдания неонацистских проявлений», — подчеркнула она. «Тогда, в 40-е, наши солдаты стояли за нас, будущие поколения. Сегодня мы отдаем им долги», — сказала Захарова. Она добавила, что ей поступают сообщения от граждан Болгарии с извинениями за действия вандалов.

На памятник нанесены свастики, антисемитские лозунги и оскорбления, пишет «Говорит Москва». Предполагается, что они адресованы Марии Захаровой, отмечает радиостанция.

Телеканал РЕН ТВ на своей странице в Twitter опубликовал фотографию памятника. На фотографии видно, что у людей, изображенных на памятнике, вымазаны красным руки. На монументе также присутствует замазанные надписи.

Теги: Болгария , Мария Захарова , "Алеша"
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