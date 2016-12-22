Фигуранта дела об обрушении жилого дома в Ижевске арестовали

Октябрьский районный суд Ижевска арестовал обвиняемого по делу об обрушении жилого дома Александра Копытова на два месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».



Копытов обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). В суде он заявил, что не отрицает причастность к преступлению.

В четверг, 9 ноября, частично обрушился жилой девятиэтажный дом из-за взрыва бытового газа. В результате погибли семь человек, двое из которых были детьми. Эпицентр взрыва находился в одной из квартир.

В пятницу, 10 ноября, был задержан сын хозяйки этой квартиры Александр Копытов. По версии следствие, мотивом для преступления стала личная неприязнь. В СК добавили, что у следователей есть сомнения в психическом здоровье Копытова. Следственный комитет планирует назначить судебно-психиатрическую экспертизу.

Источник ТАСС, который знаком с материалами дела по обрушению жилого дома в Ижевске, рассказал, что Копытов отсоединил шланг газовой трубы и скрылся. Обвиняемый рассказал следователями, что «слышал голоса соседей, которые позорили его», сообщил источник агентства «Интерфакс». Копытов отметил, что голоса смолкали, когда шипел газ.