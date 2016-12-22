В Москве неизвестный в маске попытался ограбить филиал банка

На северо-востоке Москвы вечером 10 ноября мужчина в маске попытался ограбить банк, сообщили РБК в пресс-службе главного управления МВД по столице.

«Поступило сообщение о том, что в банк по улице Тихвинская, 20 около 19:00 мск вошел неизвестный в медицинской маске и шапке», — уточнили в ведомстве. Мужчина подошел к окну кассы, передал старшему сотруднику бумаги с угрозами и требованием о передаче ему денежных средств.

По данным МВД, мужчина так и не смог совершить ограбление и скрылся с места происшествия. В результате случившегося никто не пострадал. В настоящее время подозреваемый разыскивается, возбуждено дело по ст. 162 УК РФ (разбой). В пресс-службе министерства не подтвердили информацию СМИ о том, что мужчина пришел в банк с гранатой.

Ранее, 6 ноября, на севере Москвы вооруженный мужчина попытался ограбить банк. Деньги ему получить не удалось. В МВД сообщали, что неизвестный «угрожал сотрудникам банка предметом, похожим на пистолет». После того, как сотрудники отказались отдавать деньги злоумышленник скрылся.