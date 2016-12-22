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В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение Украины с Россией
Украинский кризис, 16:40
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В Киеве предложили прекратить транспортное сообщение Украины с Россией

Постпред украинского президента в Крыму Борис Бабин предложил прекратить пассажирское транспортное сообщение между Россией и Украиной. Об этом он заявил в статье для украинского издания ZN.ua.

«Мы должны двигаться к прекращению организованного пассажирского транспортного сообщения с РФ», — написал он. «К сожалению, продолжительное время после начала конфликта общество было толерантным к массовой трудовой и социальной миграции украинцев в РФ», — добавил Бабин. Он отметил, что «толерантным общество остается до сих пор».

Бабин также высказал мнение, что украинские власти не делают этот «болезненный, но необходимый шаг» из-за «ожидаемого широкого общественного негодования». ​

Глава Службы безопасности Украины посчитал необходимыми визы для россиян
Политика

Депутат «Единой России» Руслан Бальбек от Республики Крым назвал идею Бабина о прекращении транспортного сообщения Украины с Россией «фантастической», пишет «РИА Новости». «Виртуального полпреда Украины в Крыму посещают очередные фантастические идеи и навязчиво преследуют мысли о репрессии украинцев», — сказал он.

В сентябре Министерство экономического развития и торговли Украины сообщило, что за шесть месяцев 2017 года число украинских граждан, выехавших в Россию, увеличилось на 56,1%. Госпогранслужба Украины зафиксировала свыше 2,6 млн выехавших в Россию украинцев за этот период, что на 56,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Теги: Россия , Украина , транспортное сообщение
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