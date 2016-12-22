В Крыму назвали сообщения о визите инспекторов США «больной фантазией»

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский назвал сообщения о визите в Крым военных инспекторов США «очередной больной фантазией украинских военных чиновников». Об этом он заявил «РИА Новости».



«Я думаю, что это очередная больная фантазия украинских военных чиновников, которые настолько велики и независимы, что от них в принципе ничего не зависит ни в их стране, ни тем более за ее пределами», — сказал Полонский. Он отметил, что «вызывает недоумение» и «просто смех», когда украинские власти начинают «вольно распоряжаться чужими территориями».

Полонский добавил, что иностранные военные инспекции могут посетить Крым, если их пригласит российская сторона. Вице-премьер подчеркнул, что в Крыму может быть «только одна армия — армия Российской Федерации», а других армий на полуострове «не было, нет и быть не может».

В пятницу, 10 ноября, украинское Министерство обороны заявило, что на Украину 13 ноября прибудут инспекторы из США, чтобы провести мониторинг военно-политической ситуации в Центральном и Юго-Восточном регионах. В украинском ведомстве отметили, что США хотят посетить с «инспекцией территорию Автономной Республики Крым». Помимо американских граждан в инспекционную группу войдут представители Дании и Канады.

Депутат крымского Госсовета, член комитета по межнациональным отношениям Лентун Безазиев в беседе с РБК заявил, что у Украины нет права решать вопросы об иностранных инспекциях на крымский полуостров. Он предложил «аккуратно» отказать инспекторам, которые прибудут в Крым. ​«Где Киев сегодня, а где Крым? Думаю, надо аккуратно, спокойно сказать: «Друзья, вы не имеете права такие вопросы решать», — сказал депутат. Безазиев подчеркнул, что он не против, чтобы инспекция посетила Крым, но после договоренности с властями полуострова.